В УЕФА отреагировали на иск Суперлиги

УЕФА отреагировал на информацию об иске со стороны Суперлиги.

«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче Мадридским судом иска, от так называемой Суперлиги, несмотря на выход девяти клубов из состава учредителей. УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать» – приводится в заявление в официальном твиттере УЕФА.

В новой организации осталось только три команды из 12: итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона».

Напомним, что состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами.