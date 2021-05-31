Болельщики «Спартака» признали Мозеса лучшим игроком по итогам мая

Виктор Мозес был признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком команды по итогам мая.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, за нигерийца проголосовали 49% человек, принявших участие в опросе.

Второй место занял шведский нападающий Джордан Ларссон, забивший два победных гола в майских играх (25%), а третьим стал форвард сборной России Александр Соболев, отличившийся результативными действиями во всех трех матчах месяца (16%).

Стоит отметить, что Мозес в матче заключительного 30-го тура чемпионата России в гостях у «Ахмата» сравнял счет на 82-й минуте. Встреча завершилась с результатом 2:2, что помогло «Спартаку» финишировать на втором месте и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Всего 30-летний нигериец в минувшем сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забив четыре мяча и сделав четыре голевые передачи.