Генеральный директор «Аталанты»: Гасперини может остаться в клубе на всю жизнь

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Лука Перкасси поделился трансферными планами на межсезонье.

«У Гасперини контракт еще на три года, но он может остаться в клубе хоть на всю жизнь.

Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферных планов, то будем искать защитника, это - приоритет», - приводит слова руководителя журналист Николо Метра в своем твиттере.

Напомним, по итогам сезона в итальянской серии А бергамаски заняли третье место и завоевали прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В составе команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.