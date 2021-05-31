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31 мая 16:29
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор «Аталанты»: Гасперини может остаться в клубе на всю жизнь

Руководство клуба огласило приоритеты трансферной политики.

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Лука Перкасси поделился трансферными планами на межсезонье.

«У Гасперини контракт еще на три года, но он может остаться в клубе хоть на всю жизнь.

Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферных планов, то будем искать защитника, это - приоритет», - приводит слова руководителя журналист Николо Метра в своем твиттере.

Напомним, по итогам сезона в итальянской серии А бергамаски заняли третье место и завоевали прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В составе команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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