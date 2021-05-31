Левандовски не выйдет в стартовом составе сборной Польши в товарищеской игре против России

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски не выйдет в стартовом составе команды в товарищеском матче против сборной России.

Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер поляков Паулу Соуза.

Игра состоится во Вроцлаве 1 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Будет ли Роберт играть с самого начала? Беря в расчет его сезон и травму, к счастью, не очень серьезную, и учитывая просьбу самого Левандовски, мы не планируем выпускать его в стартовом составе», – цитирует Соузу ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний поляк побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в бундеслиге за один сезон. В 29 матчах немецкого чемпионата Левандовски забил соперникам «Баварии» 41 гол и стал обладателем европейской «Золотой бутсы».