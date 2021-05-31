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31 мая 16:50
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер сборной Польши Соуза рассказал, чего он ждет от Крыховяка в матче против России

Контрольная встреча состоится во Вроцлаве во вторник, 1 июня.

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне матча против сборной России.

«В воротах завтра сыграет Фабьянский, – цитирует Соузу сайт телеканала «Матч ТВ». – В матче со сборной России мы ходим проверить, как подготовились, работая в недельном цикле. Мы хотим отработать высокий прессинг, а также проверить, как мы двигаем мяч между линиями, как выходим из обороны в атаку, и как противодействием низкому блоку.

Что я хочу видеть от Крыховяка? Чтобы он был тем же игроком, что и в «Севилье». Динамика игры в российском чемпионате, увы, другая. «Локомотив» играет с ромбом в полузащите, где Гжегож – одна из сторон. Это позволяет ему меньше концентрироваться на обороне и больше забивать, но в сборной от него нужно другое. Мы поговорили об этом, и он меня понял. Нужно то, что он, в частности, показывал в Англии, – там он был прекрасен. Сохранял организацию в игре – как без мяча, так и с ним».

Товарищеский матч Польша – Россия состоится завтра, 1 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.

В заявку поляков на Евро-2020 попали два игрока московского «Локомотива» защитник Мацей Рыбус и полузащитник Гжегож Крыховяк.

До того, как стать игроком железнодорожников летом 2018 года, Крыховяк выступал за «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и «Вест Бромвич».

На Евро поляки сыграют в одной группе со Словакией, Испанией и Швеция. Соперниками сборной России по групповом этапу станут Бельгия, Финляндия и Дания.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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