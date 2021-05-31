В «Спартаке» подтвердили, что Тил будет играть за «Фейеноорд» на правах аренды

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил, что Гус Тил в следующем сезоне будет играть за «Фейеноорд» из Роттердама на правах аренды.

Напомним, что ранее 23-летний голландец играл за «Фрайбург», но немецкий клуб не стал приобретать футболиста у красно-белых.

«Гус Тил переходит в «Фейеноорд» на правах аренды, – цитирует Фетисова Sport24.ru – Соглашение рассчитано на один год. «Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50% матчей в период со 2 июля 2021 года по 1 июля 2022-го, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым».

В минувшем сезоне Тил провел три игры за «Спартак», а затем был отдан в аренду «Фрайбургу». За главную команду немецкого клуба он провел семь встреч, не отметившись результативными действиями и лишь раз выйдя в стартовом составе.