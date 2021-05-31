Официально: Агуэро стал игроком «Барселоны»

ФК «Барселона» на своем официальном сайте объявила о переходе аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

Контракт рассчитан до завершения сезона-2022/23 и вступит в силу 1 июля, когда Агуэро получит статус получит статус свободного агента после расставания с «Манчестер Сити».

Официальная презентация новобранца каталонцев состоится сегодня вечером.

2 июня Серхио исполнится 33 года. В субботу, 29 мая, он провел последний матч за «Манчестер Сити» в проигранном финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Горожане» приобрели аргентинца у мадридского «Атлетико» летом 2011 года за 40 миллионов евро. За десять лет Агуэро провел 390 игр, забив 260 мячей и сделав 73 голевые передачи. В Манчестере он пять раз выиграл чемпионат АПЛ, один раз завоевал Кубок Англии, а также шесть раз стал обладателем Кубка английской лиги.