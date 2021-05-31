Аллегри хочет приобрести Локателли

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри планирует приобрести полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист является приоритетной целью «старой синьоры» на трансферным рынке в текущее межсезонье. Кроме того, вариант покупки игрока туринским клубом рассматривался и до назначения Аллегри на пост наставника команды.

Напомним, в минувшем сезоне итальянской серии А Локателии провел 34 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативных передачи.