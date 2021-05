«Динамо» может приобрести у «Милана» полузащитника сборной Уругвая Лаксальта

Московское «Динамо» может приобрести у «Милана» игрока сборной Уругвая Диего Лаксальта.

Журналист Николо Скира сообщил в твиттере, что российский клуб сделал официальный запрос по поводу трансфера. Также в переходе 28-летнего южноамериканца заинтересован турецкий «Бешикташ».

#DinamoMoskva and #Besiktas are making enquires about Diego #Laxalt, who will be sold by #ACMilan this summer. #transfers