«Динамо» может приобрести у «Милана» полузащитника сборной Уругвая Лаксальта

Московское «Динамо» может приобрести у «Милана» игрока сборной Уругвая Диего Лаксальта.
Журналист Николо Скира сообщил в твиттере, что российский клуб сделал официальный запрос по поводу трансфера. Также в переходе 28-летнего южноамериканца заинтересован турецкий «Бешикташ».
#DinamoMoskva and #Besiktas are making enquires about Diego #Laxalt, who will be sold by #ACMilan this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021
Нынешним летом «Милан» намерен продать Лаксальта, чей контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.