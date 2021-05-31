Кубок Америки официально перенесен из Аргентины в Бразилию

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о том, что Кубок Америки нынешнего года вместо Аргентины примет Бразилия.
Пресс-служба КОНМЕБОЛ выразила благодарность лично президенту Бразилии Жаир Болсонару, а также Бразильской конфедерации футбола.
¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol,— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021
Напомним, что изначально планировалось, что Кубок Америки 2020 примут Колумбия и Аргентина. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на один год. 21 мая права на организацию соревнований потеряла Колумбия, где на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вспыхнули протесты против правительства. Вчера КОНМЕБОЛ заявила, что Аргентина тоже не сможет принять Кубок Америки из-за пандемии.