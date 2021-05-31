Сборная Турции не смогла обыграть Гвинею, готовясь к Евро-2020

В турецкой Анталье завершилась товарищеская встреча сборных Турции и Гвинеи. Итоговый счет – 0:0.
При этом статистика попаданий в створ ворот соперника 3-2 в пользу команды из Африки.
27 мая турецкая сборная выиграла домашний спарринг против Азербайджана (2:1), а 3 июня проведет заключительную встречу накануне Евро-2020. Команда Шенола Гюнеша в немецком Падерборне сыграет со сборной Молдавии.
На чемпионате Европы соперниками турок по группе A станут Италия, Уэльс и Швейцария.
Также стоит отметить, что нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано не был вызван на нынешний сбор команды Гвинеи.