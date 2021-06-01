Португалия обыграла в дополнительное время Италию и сыграет с Испанией в полуфинале МЧЕ-2021

Сборная Португалии в дополнительное время обыграла команду Италии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по футболу со счетом 5:3.

Основное время встречи закончилось с результатом 3:3. В составе Португалии дубль оформил Дани Карвалью (6-я и 31-я минуты), еще один мяч забил Гонсалу Рамуш (58). У итальянцев отличились Томмазо Побега (45), Джанлука Скамакка (60) и Патрик Кутроне (88).

Во втором дополнительном тайме победу португальцам принесли точные удары Жоау Филипе (109) и Шику Консейсау (120). Отметим, что на 91-й минуте итальянцы остались вдесятером после удаления Маттео Ловато.

Таким образом, португальцы вышли в полуфинал, где сыграют с Испанией. Матч этих команд состоится 3 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.