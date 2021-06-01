Германия в серии пенальти переиграла Данию и сыграет в полуфинале молодежного Евро с Нидерландами

Сборная в серии пенальти обыграла команду в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по футболу со счетом 2:2 (6:5 по пен.).
Основное время встречи закончилось с результатом 1:1. На 69-й минуте форвард Вахид Фагир вывел датчан вперед. Германия сравняла счет на исходе основного времени, отличился Лукас Нмеча (88).
Во дополнительных таймах команды обменялись голами. Немцы впервые в матче вышли вперед на 100-й минуте. Гол забил Жонатан Буркадт. Датчане сравняли счет спустя восемь минут, Виктор Нельссон реализовал 11-метровый.
В серии послематчевых пенальти точнее были немцы - 6:5.
Таким образом, Германия вышла в полуфинал, в котором сыграет с Нидерландами. Матч состоится 3 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.