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01 июня 01:40
автор: Александр Поволоцкий

Источник: «Рома» согласовала с Мхитаряном условия нового контракта

Итальянская «Рома» согласовала условия нового соглашения с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, 32-летний армянин подпишет с римским клубом контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Монако» и петербургского «Зенит», которые также сделали игроку предложения. Отметим, что нынешнее соглашение футболиста и римлян рассчитано до 30 июня.

В минувшем сезоне Генрих стал лучшим бомбардиром «Ромы», забив в 34 матчах серии А 13 голов, а также сделав 11 результативных передач.

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