«Барселона» официально объявила о трансфере защитника Гарсии

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о подписании контракта с центральным защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией.

Отмечается, что соглашение между 20-летним испанцем и каталонским клубом рассчитано на пять лет. Согласно контракту, сумма отступных за футболиста составит 400 миллионов евро.

Гарсия является воспитанником академии «сине-гранатовых». В 2017 году он покинул команду и стал игроком «горожан». В составе манчестерского клуба он провел 35 матчей, сделав один ассист.