«Спартак»: Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по трансферу Крала

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал появившуюся новость в СМИ о том, что опорный полузащитник команды Алекс Крал близок к подписанию соглашения с «Вест Хэмом».

Ранее стало известно, что лондонский клуб согласовал условия личного контракта с 23-летним чехом.

– Крал очень профессионально относится к своей карьере. И, как результат, стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу, – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» в сентябре 2019 года, подписав пятилетний контракт. Стоимость его трансфера из «Славии» составила 12 миллионов евро. В общей сложности он провел за красно-белых 53 матча, отличившись пятью ассистами.