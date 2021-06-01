Сергей Чепчугов: Предположу, что в новом сезоне ЦСКА вновь не сможет попасть в еврокубки

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал результаты армейской команды в сезоне-2020/21.

– Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин – барин. Если до этого 20 лет Гинер и Бабаев продумывали и просчитывали все до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится, и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить, – приводит слова Чепчугова Sport24.

Напомним, что подопечные Ивицы Олича заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, не попав в еврокубки.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы столичный клуб завершил свои выступления на стадии группового этапа, а в Кубке России красно-синие уступили в полуфинальном матче будущему победителю турнира – «Локомотиву».