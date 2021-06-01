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01 июня 12:42
автор: Владислав Корегин

Колосков – о призывах лишить Санкт-Петербург матчей Евро: Решение принимает УЕФА, все билеты проданы

В России должно пройти семь встреч ближайшего европейского турнира.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу призывов французских СМИ лишить Санкт-Петербург права проведения матчей чемпионата Европы-2020.

Ранее издание Le Monde обвинило Россию в причастности к посадке в Минске самолета, на борту которого был основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

– Полная чушь! Какой-то газете пришел в голову очередной бред. Да хоть «Нью-Йорк Таймс» пусть потребует лишить Россию матчей Евро, никто их слушать не будет. Решение принимает УЕФА, все билеты проданы. Люди обезумели, им везде мерещатся следы насилия. Пусть говорят, что угодно. Придорожная пыль неба не коптит. Их задача – спровоцировать нас, но мы не будем на это реагировать, – цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что проведение Евро-2020 было отложено на один год из-за пандемии коронавируса. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира, но из-за отказа Дублина в итоге проведет семь. Первая встреча состоится 12 июня. На домашней арене «Зенита» встретятся сборные Бельгии и России.

источник: Sport24.ru
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