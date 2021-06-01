В TENNISI.bet теннисировали свой кэшбэк. Теперь он самый живой

«Ученые давно пытаются создать жизнь искусственным путем. Не хочу хвастаться, но, кажется, кто-то их в этом опередил», – говорит генеральный директор TENNISI.bet Руслан Сулейманов без тени хвастовства.

Живые деньги – не единственное, почему TENNISI.bet называет свой кэшбэк «живым»: с 1 июня в личном кабинете каждого пользователя живет кэшбэк-герой – этакий тамагочи, который прокачивается вместе с увеличением заветного процента. Кэшбэк-героя можно выбрать по вкусу: сейчас набор состоит из 10 разношерстных персонажей с названиями в духе Кэшбэкозавр или Кэшбэкиня, и компания планирует постоянно вводить новых.

Таким образом, «самый живой кэшбэк» от TENNISI.bet сочетает в себе традиционный кэшбэк и сразу несколько игровых механик: прокачку персонажей, выполнение челленджей и получение наград (об этом читайте подробнее у них на сайте).

«Мы знаем, что наши пользователи любят развлечения. Поэтому мы взяли развлечение и приделали к нему еще одно развлечение, чтобы они могли развлекаться, пока развлекаются», – комментирует ситуацию директор по маркетингу TENNISI.bet Владимир Демин.