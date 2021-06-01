СМИ: Хабибов сменит Мурзагулова на посту главы совета директоров «Уфы»

Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов станет новым председателем совета директоров «Уфы», cообщает Sport24.
По информации источника, 47-летний специалист сменит на данной должность Ростислава Мурзагулова, сегодня сообщивший об уходе из команды.
Напомним, что Мурзагулов возглавлял попечительский совет «Уфы» с декабря 2018 года.
В прошедшем сезоне уфимский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 30 матчах. Тем самым, подопечные Алексея Стукалова сохранили свою прописку в чемпионате России на сезон-2021/22.
источник: Sport24.ru