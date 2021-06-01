Дмитрий Свищев – о призывах лишить Санкт-Петербург матчей Евро-2020: Сейчас это нереальная ситуация

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал призывы французских СМИ лишить Санкт-Петербург права проведения матчей чемпионата Европы-2020.

Ранее издание Le Monde обвинило Россию в причастности к посадке в Минске самолета, на борту которого был основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

– Le Monde – старая, классическая газета, которая им проигрывает в этом. Поэтому для них любые хайповые новости, как эта, очень выгодны и интересны. Никто, конечно, отменить Евро не сможет. Это абсурд, и Le Monde знает точно, что это нереально. Обвинять Россию в поддержке братского белорусского народа смешно. Правильно, что мы поддерживаем Белоруссию и ЧЕ тоже пройдет в России, однозначно, – приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей – шесть в рамках группового этапа, а также одна встреча в четвертьфинале.