Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании приняли решение не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы-2020 в Копенгагене. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже направил письмо генеральному директору УЕФА Мартину Каллену с просьбой разрешить данную ситуацию.

– Российский футбольный союз крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы, – говорится в письме Алаева.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Копенгаген примет три матча группы B, в одном из которых сборная России сыграет против команды Дании, а также одну встречу в рамках 1/8 финала турнира.