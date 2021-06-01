Михаил Боярский: Столетие «Спартака» не спасет клуб – они не станут чемпионами России

Народный артист России Михаил Боярский оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ в сезоне-2021/22.

В минувшем розыгрыше чемпионата России московский клуб занял второе место, уступив восемь очков победителю турнира – «Зениту».

– У «Спартака» шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! А их изменения будут в худшую сторону. Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не станут чемпионами. «Зенит» будет биться за чемпионство. «Спартак» нам не конкуренты. И меня не волнуют их проблемы, – приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2022 году «Спартак» отпразднует свое 100-летие. За это время команда стала десятикратным чемпионом России.

Последнее чемпионство красно-белых произошло в сезоне-2016/17. Тогда главным тренером клуба был итальянский специалист Массимо Каррера.