Тренер «Спартака» по физподготовке: Меня пригласили, когда список травмированных был очень плотным

Тренер «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович рассказал о своей работе в столичном клубе.

«Два месяца при помощи датчиков и собственного оборудования я исследовал, почему у игроков «Спартака» так много травм. Как только закончил исследования и стал главным фитнес-тренером, пришел Тедеско.

Не могу сказать, что до меня было хорошо или плохо. Меня пригласили, чтобы мы делали по-другому, когда список травмированных был очень плотным. Проанализировав весь состав, я создал для каждого игрока индивидуальный график, мы подлечивали их мышечные боли. И предотвращали появление травм в наиболее уязвимых зонах. Так шаг за шагом и работали» – приводит слова серба «Чемпионат».

Красно-белые в минувшем сезоне заняли второе место в РПЛ и представят Россию в ЛЧ-2021/22.