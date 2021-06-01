Динияр Билялетдинов: Я вообще ничего не жду от предстоящего матча с Польшей

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением по предстоящему матчу.

— Я вообще ничего не жду от предстоящего матча с Польшей. Контрольные игры больше для фитнеса, для игрового тонуса и больше ни для чего. Официальные матчи — это совсем другая история. Что касается вопроса, в каких зонах нам необходимо прибавить, то тут ответ очевиден: опорная зона, — передает слова Динияра News.ru.

Добавим, что 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.