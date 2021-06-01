Милонов раскритиковал решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение Дании.

— Интересно, а они граждан Евросоюза, которые привиты вакциной «Спутник V», тоже не будут пускать? А таких довольно много.

Они боятся, что поддержка российских болельщиков вместе с гиперзвуковой энергией Путина положат на лопатки сборную Дании. Будут визжать и бояться. Они и так ослаблены западными вакцинами, будут ходить по полю как беременные белки.

Когда речь идет о том, чтобы расчленить жирафа Мариуса на глазах у детей, у Дании вопросов не возникает. А когда лучшая вакцина в мире применяется для здоровья болельщиков — это сразу их не устраивает, — цитирует Милонова Sport24.

Добавим, матч группового этапа Евро-2020 Дания – Россия пройдет 21 июня в Копенгагене.