17-летний футболист Филипп Гилилов рассказал, как попал в академию ЦСКА из Барселоны

Полузащитник Филипп Гилилов, который до 14 лет проживал в Нидерландах, рассказал, как попал в ЦСКА.

— Я понимал, что после двух сезонов в Marcet, футбольной академии в Барселоне, надо будет попробовать пробиться в профессиональный клуб. Шанс представился уже спустя год обучения в Барселоне: через моего дядю Льва я попал на просмотр в «Локомотив». Но, к сожалению, на третий день сломал руку на тренировке. Так все и закончилось, пришлось вернуться в Испанию.

В августе 2020 года Лев Гоберман, бывший советник президента «Локомотива», сказал, что можно попробовать пройти просмотр в ЦСКА — шансы, что меня возьмут, были минимальные, потому что мой возраст выпускной. Я прошел медобследование, сдал все тесты на коронавирус и только спустя четыре дня после приезда приступил к тренировкам.

Через три занятия главный тренер молодежной команды Андрей Евгеньевич Аксенов сказал, что тоже хочет на меня посмотреть. В итоге полтора месяца я провел с молодежкой и 2003 годом, но о том, что меня оставят, сказали уже примерно недели через две. Это, конечно, было счастье. Начался долгий процесс оформления документов, из-за чего играть я начал уже в этом году, — передает слова Гилилова «Чемпионат».

Добавим, что армейцы в минувшем сезоне РПЛ заняли шестое место и не сумели пробиться в еврокубки.