Евсеев объяснил решение подписать контракт с «Шиником»

Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал подписание контракта с клубом из Ярославля.

— Поступило предложение от «Шинника», увидел большую заинтересованность Ярославля. Люди хотят, чтобы клуб был на тех местах, где он должен быть. В этом заинтересованы главные люди области. Цель — создать боеспособную команду, чтобы она играла и показывала результат, который заслуживает, чтобы «Шинник» был там, где он должен находиться, — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Напомним, что «Шинник» по итогам минувшего сезона покинул ФНЛ, заняв последнее место в чемпионате с 25 очками.