Роман Широков: Сделка по Мухину в ЦСКА катастрофическая для «Локомотива».

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход хавбека Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА.

«Чисто по-человечески Мухин по отношению к клубу поступил нехорошо. Ему дали шанс, а он, получив предложение чуть выше по деньгам, убежал туда. Это не очень красиво. Почему «Локо» вел себя не так расторопно? Видимо, не ожидали от парня такого прогресса. Еще год контракта и думали, что успеют по окончании чемпионата. Но кто-то узнал об опции выкупа в 15 млн рублей — получить перспективного игрока за такие деньги это очень хорошо. Сделка по Мухину в ЦСКА катастрофическая для «Локомотива». Новое руководство клуба начало не очень хорошо — Чорлуку, который незаменим, потеряли, Мухина потеряли, хорошо, что оставили тренера и договорились с Жемалетдиновым», - приводит слова экс-футболиста сборной России Bookmaters Ratings.

Отметим, что в минувшем сезоне РПЛ Мухин провел десять матчей за «Локомотив», в которых результативными действиями не отметился.