Роман Широков: Если брать последний год, то Заболотный наголову сильнее Чалова

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался относительно перехода форварда «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

«Антон был явным лидером «Сочи», для чемпионата России очень хорошее усиление. Если брать последний год Чалова, то Заболотный наголову сильнее Чалова, и сильнее Рондона. Плюс он россиянин», - цитирует бывшего игрока «Зенита» Bookmakers Rating.

В минувшем сезоне Заболотный провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что в активе Федора Чалова 27 матчей за ЦСКА, семь забитых мячей и четыре голевых передачи.