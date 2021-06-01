СМИ: «Краснодар» намерен приобрести Глушенкова

«Краснодар» хочет приобрести полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, хавбек красно-белых должен заменить Магомеда-Шапи Сулейманова. Уход нападающего из стана «Краснодара» этим летом очень вероятен.

Отмечается, что другой трансферной целью южан является футболист казанского «Рубина» Денис Макаров.

Напомним, что Глушенков в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Химки». В активе 21-летнего полузащитника шесть матчей, в которых забил два гола.

Добавим, что Сулейманов провел 27 матчей и стал автором четырех мячей.