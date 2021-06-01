Анчелотти может вновь возглавить «Реал»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может занять аналогичную должность в мадридском «Реале». Об этом сообщает Goal.
У итальянского специалиста действующий контракт с «ирисками» до июня 2024 года.
Француз Зинедин Зидан по окончании сезона покинул пост наставника «королевского клуба», и руководство «сливочных» хочет вернуть специалиста, который выигрывал с командой Лигу чемпионов-2013/14.
В минувшем сезоне АПЛ «Эвертон» занял десятое место и не выступит в еврокубках-2021/22.
источник: Goal.com