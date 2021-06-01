Объявлена заявка сборной Украины для участия в чемпионате Европы

Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав сборной Украины на чемпионат Европы-2020.
Список из 26 игроков опубликован на сайте Украинской ассоциации футбола.
Вратари: Георгий Бущан («инамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»);
Защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»);
Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);