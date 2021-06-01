Жирков – о «Тамбове»: Команда была чистым середняком

37-летний защитник «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на расформирование «Тамбова».

— Команда была чистым середняком и должна была закрепляться в премьер-лиге. Даже в этом сезоне со всеми командами и с лидерами они боролись до конца и показывали красивый футбол, — приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В чемпионате-2019/20 тамбовский клуб занял 14-е место, а в минувшем сезоне финишировал на последней 16-й строчке таблицы. Завершить чемпионат команде помогла финансовая помочь со стороны лиги и других клубов, которые отдали в аренду своих игроков.