УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» будут исключены Союзом европейских футбольных ассоциаций из розыгрыша Лиги чемпионов-2021/22. Об этом стало известно La Reppublica.
По информации источника, официальное заявление появится уже на этой неделе.
Напомним, что состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».
УЕФА пошел на примирение с этими командами.
источник: La Repubblica