Сорокин считает, что УЕФА не сможет повлиять на решение Дании не пускать на евро россиян

Глава оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал решение датских властей не пустить российских болельщиков в страну.

«Диалог с властями Дании еще ведется, но думаю, что шансов на положительный исход уже, откровенно говоря, немного.

Решение о допуске иностранных болельщиков не в компетенции УЕФА, УЕФА в данном случае полагается на решение властей. Решение о допуске болельщиков может принять только руководство страны. Не думаю, что УЕФА, в данном случае, может на что-то повлиять» – передает слова Сорокина РБК.

Напомним, что соперниками России по группе B, кроме датских футболистов, станут сборные Бельгии и Финляндии.