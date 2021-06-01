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01 июня 21:55
автор: Артем Спиридонов

Сорокин считает, что УЕФА не сможет повлиять на решение Дании не пускать на евро россиян

Матч группового этапа Евро-2020 Дания – Россия пройдет 21 июня в Копенгагене.

Глава оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал решение датских властей не пустить российских болельщиков в страну.

«Диалог с властями Дании еще ведется, но думаю, что шансов на положительный исход уже, откровенно говоря, немного.

Решение о допуске иностранных болельщиков не в компетенции УЕФА, УЕФА в данном случае полагается на решение властей. Решение о допуске болельщиков может принять только руководство страны. Не думаю, что УЕФА, в данном случае, может на что-то повлиять» – передает слова Сорокина РБК.

Напомним, что соперниками России по группе B, кроме датских футболистов, станут сборные Бельгии и Финляндии.

источник: РБК
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