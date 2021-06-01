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01 июня 23:03
автор: Александр Поволоцкий

Известен состав сборной Финляндии на чемпионат Европы

Подопечные Маркку Канервы являются соперниками сборной России по группе B.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии опубликовала имена 26 игроков, которые сыграют за национальную команду на предстоящем чемпионате Европы.

Отметим, что сборная Финляндии впервые в истории сыграет в финальной части континентального первенства.

Вратари: Лукаш Градецки (»Байер», Германия), Eссе Йоронен (»Брешиа», Италия), Анси Яаккола (»Бристоль Роверс», Англия).

Защитники: Паулус Араюури (»Пафос», Кипр), Даниэль О'Шогнесси (ХИК), Йоона Тойвио (»Хеккен», Швеция), Лео Вяйсянен (»Эльфсборг», Швеция), Пюрю Сойри (»Эсбьерг», Дания), Саули Вяйсянен (»Кьево», Италия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Йере Уронен (»Генк», Бельгия), Юкка Райтала (»Миннесота», США), Роберт Иванов (»Варта», Польша).

Полузащитники: Глен Камара (»Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тейлор (»Бранн», Норвегия), Робин Лод (»Миннесота»), Фредрик Йенсен (»Аугсбург», Германия), Расмус Шуллер (»Юргорден», Швеция), Тим Спарв (»АЕЛ Лариса», Греция), Томас Лам (»Зволле», Нидерланды), Йони Кауко (»Эсбьерг», Дания), Онни Валакари (»Пафос»);

Нападающие: Теему Пукки (»Норвич», Англия), Йоэль Похьянпало (»Унион Берлин», Германия), Ласси Лаппалайнен (»Монреаль», Канада), Маркус Форсс (»Брентфорд», Англия).

Сборная Финляндии сыграет в группе B с командами России, Бельгии и Дании.

Матч между подопечными Станислава Черчесова и Маркку Канервы состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

источник: Футбольная ассоциация Финляндии
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