Влашич и Ловрен вошли заявку сборной Хорватии на ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с заявкой на предстоящий Евро-2020.
Список, состоящий из 26 игроков, опубликовал Хорватский футбольный союз.
Отметим, что в состав попали защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон»).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).