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01 июня 23:24
автор: Александр Поволоцкий

Влашич и Ловрен вошли заявку сборной Хорватии на ЧЕ-2020

Свой первый матч на чемпионате Европы команда Златко Далича против Англии проведет 13 июня.

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с заявкой на предстоящий Евро-2020.

Список, состоящий из 26 игроков, опубликовал Хорватский футбольный союз.

Отметим, что в состав попали защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон»).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо»), Иван Перишич («Интер»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна»).

Сборная Хорватии сыграет на групповом этапе с Англией, Чехией и Шотландией.

источник: Хорватский футбольный союз
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