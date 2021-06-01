Россия и Польша сыграли вничью в контрольном матче перед Евро-2020

Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с командой Польши.

Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

На четвертой минуте матча нападающий Якуб Шверчок вывел хозяев вперед. До перерыва россияне сравняли счет после точного удара Вячеслава Караваева (20-я минута). Защитник «Зенита» замкнул подачу с фланга Александра Головина.

Отметим, что в составе российской команды дебютировал голкипер Матвей Сафонов, выступающий за «Краснодар». Он вышел на поле на 63-й минуте вместо Антона Шунина.

Добавим, что 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве контрольный матч против Болгарии.