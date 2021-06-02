«Барселона» хочет урезать заработную плату Кумана

«Барселона» готова оставить на посту главного тренера команды специалиста из Нидерландов Роналда Кумана.

Как сообщает Sport.es, руководство испанского клуба продолжит сотрудничество с специалистом, если он будет согласен пойти на снижение заработной платы. Отмечается, что в контракте у Кумана будут включены более высокие премиальные за победы в турнирах.

Ранее в СМИ сообщалось, что в «Барселоне» считают стиль игры специалиста не подходящим для команды.

Напомним, что каталонский клуб занял третье место в чемпионате Испании, набрав 79 очков.