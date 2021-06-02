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02 июня 02:00
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Бразилия подтвердила готовность провести Кубок Америки

Власти уже определили города, в которых могут пройти матчи континентального турнира.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна готова провести Кубок Америки.

«Вместе с губернаторами, выбрали места проведения матчей. Сейчас принять игры согласились уже четверо губернаторов - из Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Все указывает на то, что с соблюдением всех коронавирусных протоколов Бразилия примет Кубок Америки», - цитирует AFP главу государства.

Напомним, что изначально планировалось, что Кубок Америки-2020 примут Колумбия и Аргентина. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на один год. 21 мая права на организацию потеряла Колумбия, где на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вспыхнули протесты. КОНМЕБОЛ заявила, что Аргентина тоже не сможет принять Кубок Америки из-за пандемии.

В турнире должны принять участие 10 южноамериканских сборных, а также команды Катара и Австралии.

источник: AFP
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