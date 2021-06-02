Манчини огласил окончательную заявку сборной Италии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал футболистов, которые поедут на предстоящий чемпионат Европы.
В списке оказалось 26 игроков:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби, («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).