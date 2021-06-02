Караваев – о голе в ворота Польши: Получил хороший пас от Головина, подключился — забил

26-летний футболист сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями от забитого гола.

— Получил хороший пас от Головина, подключился — забил. Трудовой гол получился. Очень рад, что смог забить второй гол за сборную. Не буду врать, что состояние сейчас очень хорошее. Но в целом чувствую себя нормально, потихонечку вхожу в норму после такой тяжелой недели, — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

Напомним, что 11 июня стартует чемпионат Европы. Сборная России начнет турнир в группе B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании.