Сегодня Черчесов огласит окончательную заявку сборной России на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России сегодня объявит список футболистов, которые отправятся в составе национальной команды на чемпионат Европы-2020.

Всего в списке должно оказаться 26 игроков.

Вчера наша команда во Вроцлаве провела товарищеский матч с Польшей (1:1), что позволило главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову посмотреть игру кандидатов на поездку на Евро.

Добавим, что российские футболисты начнут турнир в группе В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.