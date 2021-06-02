Сергей Крирьяков: Польша показала, что нас ждет с Бельгией

Экс-футболист сборной России прокомментировал игру национальной команды во вчерашнем контрольном матче перед Евро-2020.

— Это был хороший тест для сборной России, который она в целом выдержала, если не считать первые 10 минут. Именно в этот отрезок Польша показала, что нас ждет с Бельгией. Поэтому нужно сделать выводы, чтобы быть готовыми. Потому что бельгийцы также умеют мощно проводить начало матчей. И для нас это может обернуться не одним голом, а сразу парочкой или несколькими, что будет совсем плохо. Но в остальном Россия справилась, а тренерский штаб показал примерные очертания состава, который будет играть на групповой стадии. Теперь важно, чтобы ребята прибавили в функциональной готовности и в плане игровых связей, — приводят слова Кирьякова «Известия».

Добавим, что российские футболисты начнут турнир в группе В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.