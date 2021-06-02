Евгеньев, Самошников и Лунев не попали в окончательный состав сборной России на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России назвал 26 футболистов, которые поедут на Евро-2020. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).