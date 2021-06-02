Черчесов объяснил отсутствие Самошникова, Евгеньева и Лунева в заявке на Евро-2020

Главный тренер сборной России прокомментировал окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

— Мы прилетели в Новогорск. На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля – «пушка», ребятам было сложно. Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Юрий Дюпин и Антон Шунин – провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира, — приводит слова Черчесова «МК-Спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».

Добавим, что сборная нашей страны на групповом этапе чемпионата Европы встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Матч в Копенгагене пройдет без российских болельщиков из-за запрета датских властей.