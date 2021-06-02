Александр Самедов: Лунев – чемпион страны. Удивлен, что он не попал в заявку России на Евро-2020

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на отсутствие в заявке сборной России на Евро-2020 вратаря питерского «Зенита» Андрея Лунева.

— Мне казалось, что тренерский штаб не возьмет либо Сафонова, либо Дюпина. Лунев — более опытный вратарь, чемпион страны. Так что я немного удивлен, что он не попал в окончательную заявку. Но Юра заслужил быть в сборной, Сафонов тоже в принципе — молодой, перспективный. Тренерский штаб делал вывод по сбору, так что там есть моменты, которых мы не видим. Что касается основного голкипера, то им на Евро будет Шунин, мне кажется, — передает слова Самедова Sport24.

Добавим, что в окончательный список игроков не попали также защитники «Динамо» Роман Евгеньев и «Рубина» Илья Самошников.

На групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.