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02 июня 11:12
автор: Артем Спиридонов

Александр Самедов: Лунев – чемпион страны. Удивлен, что он не попал в заявку России на Евро-2020

2 июня тренерский штаб национальной команды объявил список, состоящий из 26 футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы.

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на отсутствие в заявке сборной России на Евро-2020 вратаря питерского «Зенита» Андрея Лунева.

— Мне казалось, что тренерский штаб не возьмет либо Сафонова, либо Дюпина. Лунев — более опытный вратарь, чемпион страны. Так что я немного удивлен, что он не попал в окончательную заявку. Но Юра заслужил быть в сборной, Сафонов тоже в принципе — молодой, перспективный. Тренерский штаб делал вывод по сбору, так что там есть моменты, которых мы не видим. Что касается основного голкипера, то им на Евро будет Шунин, мне кажется, — передает слова Самедова Sport24.

Добавим, что в окончательный список игроков не попали также защитники «Динамо» Роман Евгеньев и «Рубина» Илья Самошников.

На групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

источник: Sport24.ru
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