Хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может стать игроком «Спартака». Такой информацией располагает Westhamfans.org.

По данным источника, англичане хотят приобрести у москвичей чешского полузащитника Алекса Крала, и рассчитывают сбить ценник на игрока за счет украинского футболиста.

Отмечается, «молотобойцы» уже согласовали трудовой контракт с Кралом, который, к слову, не скрывал желания попробовать свои силы в премьер-лиге.

Напомним, 23-летний чех выступает в составе «Спартака» с 1 сентября 2019 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел 29 матчей и отдал пять голевых передач. Его контракт с российским грандом действует до 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 10 млн евро.

Что касается Ярмоленко, то 31-летний украинец провел в рамках АПЛ 15 матчей и отметился результативным пасом. Его переход оценивается в четыре млн евро.