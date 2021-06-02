Болельщики не смогут поддержать сборную России в матче с Данией из-за позиции местных властей

Власти Дании отказались идти навстречу руководству УЕФА по вопросу организации матча группового этапа Евро-2020 со сборной России.

– Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было, – заявил представитель УЕФА, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, Дания и Россия попали в одну группу на Евро-2020 и проведут очный матч в Копенгагене, который состоится 21 июня. Таким образом, россияне выступят без поддержки болельщиков.

Добавим, что на групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова также встретится со сборными Бельгии и Финляндии.